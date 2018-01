Nasleep van een primeur, de denksportrubrieken en de Zilveren Camera

Er is ook belangstelling die we kunnen missen als kiespijn: tekenen die erop wijzen dat er verhoogde geheime activiteit rond onze verslaggevers plaatsvindt. Waarbij het uiteraard onduidelijk blijft vanuit welk kantoorgebouw in binnen- of buitenland dat gebeurt. Maar dat zal wel onvermijdelijk zijn als je zo diep aan het graven bent in het werk van geheime diensten.



Voor onszelf was deze productie nog om een andere reden interessant. De animatie die Myrthe van Gurp had gemaakt voor de uitlegvideo over het AIVD-onderzoek was bijzonder mooi: een combinatie van echt beeld van politici en geheime dienstgebouwen met haar tekeningen tegen een zwarte achtergrond. Die beelden hebben we voor het eerst ook gebruikt als illustratie in de krant. Het is een voorbode van onze nieuwe werkwijze: als we straks de vernieuwde site hebben, willen we de vormgeving waar het kan voor papier en scherm tegelijk uitwerken. Zo bevrucht het ene podium het andere. En ziet ons werk er overal goed uit.