Mies wordt gemist in 'Het Dorp' - zij zette de moderne plek voor gehandicapten op de kaart

Mies Bouwman is nog alomtegenwoordig in Het Dorp bij Arnhem - waarvan het bestaan zo nauw met het hare is verknoopt. Ze prijkt in volle glorie op posters die werden vervaardigd bij het vijftigjarig bestaan, in 2012, van deze woongemeenschap voor mensen met een handicap. En er wordt, een paar dagen na haar dood, met liefde en eerbied over haar gesproken.



Bewoner Gijs van den Brink, die vier jaar geleden gehandicapt raakte door een hersenbloeding, heeft Mies Bouwman gedurende zijn relatief korte verblijf in Het Dorp een paar keer ontmoet.