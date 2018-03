Meerdere vrouwen mogen getuigen in nieuwe rechtszaak tegen Bill Cosby

Gedrogeerd

Op 2 april start het nieuwe proces tegen Cosby. Het gaat om de zaak van basketbalcoach Andrea Constand, die in 2004 naar eigen zeggen verlamd en willoos op de bank lag toen Cosby zich aan haar vergreep. De acteur en komiek had haar pillen gegeven ter ontspanning en gezegd dat die 'het ergste zouden wegnemen'. Volgens Cosby zelf stemde ze ermee in om seks te hebben. Vorig jaar kon een jury het niet eens worden over een uitspraak, en oordeelde de rechter dat de zaak opnieuw moest voorkomen.



De zaak van Constand is de enige waarin Cosby strafrechtelijk is aangeklaagd. De aanklachten van tientallen andere vrouwen, die teruggaan tot 1964, zijn inmiddels verjaard. Wel loopt er tegen Cosby nog een lasterzaak die is aangespannen door voormalig topmodel Janice Dickinson.