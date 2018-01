MAX Magazine is omroepblad, consumentengids en clubblad tegelijk

MAX Magazine = Omroep MAX = directeur Jan Slagter. In het eerste nummer van het magazine in 2018 biedt de vintagekoning van Hilversum nieuwe abonnees hoogstpersoonlijk een korting van 56 procent aan. MAX Magazine kost daardoor geen 94 cent per nummer meer, maar 47 cent: een vooroorlogs prijsje dat de doelgroep zal aanspreken.



Het weekblad is een succes. Laat dat maar aan Slagter over. De oplage steeg in 2017 van 120 duizend naar 135 duizend. MAX Magazine (anno 2013) is het enige omroepblad met een stijgende oplage.