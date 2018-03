Kruisigingen in popcultuur: soms provocatie, soms parodie, vaak een te groot ego

The Passion of the Christ (2004)

Mel Gibson is verantwoordelijk voor de waarschijnlijk controversieelste verfilming van de kruisiging van Jezus Christus. De film beslaat de laatste uren van diens leven. Het vele geweld, de gruwelijkheden en al het bloed kwamen Gibson op veel kritiek te staan. De vooraanstaande Amerikaanse  filmcriticus Roger Ebert noemde het de gewelddadigste film die hij ooit had gezien. Gibson zei in een interview dat het zijn bedoeling was om te shockeren.