Krantenuitgever Persgroep gaat met EndemolShine video's maken en verspreiden

Branded content

Tot slot gaan de twee mediabedrijven samen zogeheten branded content produceren, video's die gesponsord zijn door merken. Eerder maakte EndemolShine al filmpjes voor bedrijven als Heineken, Philips, Nationale Postcode Loterij, Center Parcs en Albert Heijn. Op ad.nl was al een door Heineken gesponsorde webserie over de Olympische Spelen in Zuid-Korea te zien en een vlog van snowboarder Chris Vos, gesponsord door Toyota.



De deal is niet primair bedoeld voor de advertentiemarkt, benadrukt Bol. 'We willen vooral de mensen die voor het nieuws naar ad.nl gaan, verleiden langer op de site te blijven hangen, doordat ze opeens een video over Max Verstappen of een leuk kookfilmpje tegenkomen. We merken dat korte clipjes het goed doen in een nieuwsomgeving.'