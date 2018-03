Komst Stef Blok naar BZ valt goed in Den Haag | Italianen rekenen af met gevestigde orde

Deze 'Fab 5' slaan met realityprogramma Queer Eye bruggen in het gepolariseerde Amerika

Als de toon van de president van het machtigste land ter wereld onverzoenlijk is en de politieke en maatschappelijke verdeeldheid navenant groot, wat brengt dan nog verzachting? Nou, vijf gays in een zwarte pick-up. (+)



In Jakarta komen ex-terroristen en hun slachtoffers samen in één ruimte: werkt dat?

Bij elkaar in een hotel: 120 ex-terroristen en tientallen van hun slachtoffers. Gaat deradicalisering van de een samen met traumaverwerking door de ander? (+)



Sylvia Witteman hoorde de groenteboer vergeefs 'Ni hao!' roepen tegen een onzeker glimlachende, bejaarde Aziatische vrouw

Op de markt zag Sylvia Witteman de groenteboer schallen tegen een kleine, bejaarde Aziatische vrouw. hij probeerde haar in het Chinees aan te spreken: 'Ni hao!' 'Je doet je best om ze in hun eigen taal aan te spreken en je krijgt stank voor dank', zei hij. 'Laat ze maar ergens anders gaan knijpen. We zijn hier niet in China. We zijn hier in Amsterdám.' (+)