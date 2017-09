Kampioen Stephens maakt iedereen blij, dj Lantinga maakt iedereen boos

Flop

Sander Lantinga was dinsdag naast Ronald de Boer de analyticus van dienst tijdens de Champions League-wedstrijd Barcelona - Juventus. Een radio-dj van 538. Dat hebben ze geweten bij Veronica. Iedereen was boos. Twitteraars kwamen massaal in opstand en de media haakten er gretig op in. Want: hoezo heeft die verstand van voetbal? Johan Derksen vatte in Voetbal Inside het gevoel in het land in één woord samen: 'Bezopen'. Voor iemand die op tv over voetbal heeft gekeuveld met mannen als John de Mol, Wouter Bos en - never forget de polonaise in de studio - Frans Bauer, was dit een opvallend standpunt.



De schnabbel van Lantinga past in een trend. Wie ooit een vlag van Che Guevara op zijn jongenskamer had hangen, mag een reeks programma's over Cuba maken (Erik Dijkstra) en wie de krant leest, mag overal over meepraten (Peter R. de Vries). Tegenwoordig is iedere BN'er klimaatdeskundige, parlementair expert of Noord-Koreakenner.