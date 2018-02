Kaarsje aan, flesje wijn erbij - Jan van Veen (dé stem van radioprogramma Candlelight) kiest

Can I Get There by Candlelight van David McWilliams of Greensleeves, uitgevoerd door het orkest van Mantovani?

'Ze zijn allebei al een halve eeuw onlosmakelijk verbonden met Candlelight, mijn gedichtenprogramma. Met Can I Get There by Candlelight begint het programma en de gedichten lees ik voor met de violen van Greensleeves op de achtergrond. Greensleeves hoort er voor mij het meest bij, het is in Nederland zelfs hét lied voor gedichten geworden. Als iemand in een televisieprogramma een gedicht voordraagt, wordt geheid Greensleeves eronder gepleurd.