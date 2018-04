Jubilerende L'Homo is een tikkie dubbelhartig over het belang van het uiterlijk

Op de cover staan deze keer vijf Bekende Homo's, te weten Paul de Leeuw, Viktor en Rolf, Marc-Marie Huijbregts en Erwin Olaf. Het blijkt de helft van een omvangrijk groepsportret. Op de achterzijde van de uitklapbare cover poseren Hans van Manen, Hans Klok, Boris Dittrich, Hans Kesting en Gerard Spong. Inderdaad, de gemiddelde leeftijd van de covermodellen is aan de hoge kant.



Ze worden allemaal kort geïnterviewd. De samenvatting is allesbehalve opwekkend: 'We staan er slechter voor dan tien jaar geleden.'



Gay in 2018, is het thema van de tiende L'Homo. In veel van de stukken gaat het over de obsessie van gays met hun lichaam en de voortdurende strijd tegen de aftakeling.



Waarom zijn we zo ontzettend streng voor elkaar, verzucht hoofdredacteur Iebele van der Meulen in het voorwoord. 'Zitten we eerst jaren in de kast, verdwijnen we de rest van ons leven in de sportschool om kritisch naar onszelf en elkaar te kijken.'



