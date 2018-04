Journalistiekprijzen voor twee Volkskrant-journalisten in categorieën verslaggeving en talent

Timo Nijssen zoekt in zijn prijswinnende verhaal uit waarom een flesje water uit Hongkong daar meer kost dan in Nederland. Hij maakte zijn productie tijdens zijn stage bij de Volkskrant en is met zijn 22 jaar de jongste winnaar ooit.



De jury schrijft: 'Persoonlijke verwondering leidt tot een verwonderlijke journalistieke odyssee. Niet alleen mooi uitgewerkt, maar ook verdiepend en onderbouwd met een veelvoud aan cijfers.'



De Tegels worden jaarlijks in zeven categorieën uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De jury bestaat uit journalisten, en werd dit jaar voorgezeten door Kees Boonman.



Andere Volkskrant-genomineerden waren Misha Wessel en Thomas Blom. In de categorie 'Interview' maakten deze freelancers kans op de prijs met hun verhaal 'Bekentenis van een dopingdokter' over wielerarts Peter Janssen. Hij vertelt hierin hoe hij onder meer Leontien van Moorsel aan doping zou hebben geholpen. In deze categorie ging NRC-journalist Jannetje Koelewijn met de prijs naar huis.