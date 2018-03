Jeugdheld, journalistiekprijs, wodka

Wodka

Vorige week zaterdag dronk ik wijn met Remco Campert, die bij zijn derde sigaret opmerkte dat hij Tom Vennink zo goed vond, onze correspondent in Rusland. Dat trof me, Tom is immers 27 en Remco 88. En ja, Tom had in zijn stuk over Poetins tegenkandidaat Ksenia Sobtsjak de verkiezingen die ochtend kunstig als een soort Truman-show beschreven. Vrijdag maakte hij me blij met een reportage uit het arme dorpje Rodina. Steeds zeggen mensen dat ik dringend terug moet naar Rusland, waar ik vijf jaar woonde maar na mijn vertrek in 1996 nooit meer was. Alles schijnt anders te zijn. Welnu, de wodka-overgoten kolonie van ijsvissers en hartelijke mensen met fatalistische teksten die Tom aantrof was precies dezelfde die ik, en alle oud-Moskoucorrespondenten hier ter redactie bezochten, zij het dat het dorp steeds anders heette. Geruststellend. Ik kan nog even wachten met mijn nostalgiebezoek. Naar Wild Romance ga ik wel snel, want toen ik in 1980 eindelijk naar een Herman Broodconcert kon, was Lademacher verdomme ziek.



Philippe Remarque