Internetstrategie NPO is achterhaald, vindt de Raad voor Cultuur

'De NPO moet niet in een achterhoedegevecht verzanden', zegt Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur. 'Het is van groot belang dat de publieke omroep gaat samenwerken met grote spelers als YouTube en Facebook, omdat die veel publiek trekken. De NPO moet daar zijn waar de kijker is, met herkenbare publieke programma's, zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk.'



Consumenten hebben via internet toegang tot steeds meer beelden en informatie, constateert de raad. Dat lijkt prima, maar er 'is reden tot zorg'. Commerciële bedrijven als Facebook en YouTube zijn 'geen kanalen voor objectieve nieuwsvoorziening', er is geen garantie dat ze publieke waarden uitdragen. 'Een sterke publieke omroep is naar de mening van de raad essentieel om die garantie te bieden, maar het bereik neemt juist af.'



Op termijn zal het traditionele tv-aanbod waarschijnlijk plaatsmaken voor losse abonnementen op 'video on demand'-paketten. Bartelse: 'De meeste experts die wij hebben gesproken, denken dat consumenten in de toekomst maximaal drie van dit soort abonnementen nemen: een op een bundel met veelzijdige internationale content, zoals Netflix, een gericht op iemands hobby of interesse, bijvoorbeeld een sportkanaal, en een gericht op lokale programma's.'