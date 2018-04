Innovatieve schepper van Amerikaanse televisieserie Hill Street Blues overleden

Het nieuws van het overlijden op 74-jarige leeftijd (aan leukemie) van televisieserie-pionier Steven Bochco werd op Twitter vergezeld door de hashtag #LetsBeSafeOutThere. Fans van de politieserie Hill Street Blues (1981 - 1987) zal dit bekend voorkomen, al is de letterlijke quote, uitgesproken door sergeant Phil Esterhaus bij de 'roll call' (briefing van de agenten) waarmee elke aflevering opende: 'Hey, let's be careful out there.'



In 'TV (The Book)' noemen de vooraanstaande Amerikaanse televisiecritici Alan Sepinwall en Matt Zoller Seitz Hill Street Blues (ook in Nederland populair) een van de invloedrijkste televisieseries in de geschiedenis van het medium, wegbereider van een nieuwe manier van verhalen vertellen, die uiteindelijk series als The Sopranos, The Wire en Breaking Bad mogelijk zou maken.