App van Indiase premier zou privégegevens lekken - volk vraagt zich af of Modi een datadief is

Stille wijziging

Nu wordt verklaard dat de gegevens gebruikt worden om een betere gebruikerservaring te bieden, vooral qua op maat geboden inhoud en updates

De aantijgingen maakten in elk geval iets los, want in de loop van het weekend werden de privacy-instellingen van de Modi-app stilletjes veranderd. Stond er eerst dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk werden behandeld, nu wordt verklaard dat de gegevens gebruikt worden om een betere gebruikerservaring te bieden, vooral qua op maat geboden inhoud en updates.



De cyberdeskundige die de kwestie via Twitter aanhangig maakte is op internet actief onder de schuilnaam Elliot Anderson. Achter die naam gaat volgens The Indian Express de Fransman Robert Baptiste schuil. Het Amerikaanse bedrijf in kwestie zou het in Sunnyvale, Californië, gevestigde CleverTap zijn.



CleverTap is naar eigen zeggen een 'leidend mobiele-marketingplatform voor analytica en engagement'. Er werken blijkens de website de nodige mensen met een Indiase achtergrond, onder wie de oprichters Sunil Thomas, Anand Jain en Suresh Kondamudi. Enkele personeelsleden zijn gevestigd in Mumbai.