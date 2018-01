In Paard & Sport staat het paard op een voetstuk

In het vak 'dieren' in de kiosk buitelen ze over elkaar heen, de bladen over paarden en hun berijders. We telden er zes. Daar kunnen zelfs honden en katten niet tegenop.



In alle tijdschriften staat het paard op een voetstuk. Hoefslag, naar eigen zeggen 'hét blad voor elke paardenliefhebber', bestaat al ruim 65 jaar en is het oudste. Concurrentie is er van ROS ('Als paarden en pony's je lust en je leven zijn') en Bit ('Meer paard, meer passie, meer plezier').