Humberto Tan moet weg bij RTL Late Night, Twan Huys nieuwe presentator

'Typische publieke omroep-man'

'Om tot nieuw succes te komen, moeten we onze late avond opnieuw uitvinden', zegt algemeen programmadirecteur Erland Galjaard van RTL over de komst van Huys. Galjaard: 'Met alle veranderingen in medialand, waar veel in dezelfde vijver wordt gevist, is een nieuwe aanpak noodzakelijk.' Hij hoopt met Huys de talkshow 'naar de volgende fase te brengen'.



Twan Huys werkte zeven jaar als correspondent in de Verenigde Staten. Hij deed verslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de aanslagen in Washington en New York, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de verwoestingen in New Orleans door orkaan Katrina.



Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje benadrukt dat Twan Huys veel heeft betekend voor Nieuwsuur en NOVA: 'De NTR verliest een gedreven presentator en journalist in hart en nieren. Maar dat hij na zo'n lange periode een nieuwe stap wil maken, begrijp ik ook. We zullen hem missen, en wensen hem uiteraard alle voorspoed.'



Frans Klein, directeur televisie NPO zegt het jammer te vinden dat Twan Huys de publieke omroep verlaat. 'Hij is een typische publieke omroep-man. Als kritisch journalist belichtte hij álle kanten van de samenleving', omschrijft Klein de presentator. 'We zullen zijn veelzijdigheid missen.'