Hollandse 'Spotify' van John de Mol moet luisteraar lokken met afspeellijsten van Armin, Ilse en Linda

Experts hebben er een hard hoofd in of Juke gebruikers kan weglokken van marktleider Spotify en concurrenten als Apple Music, Google Play en Deezer.



'Als industrie juichen we de uitbreiding van het aanbod toe', zegt Paul Solleveld van de NVPI, de koepel van platenmaatschappijen in Nederland. 'De speellijsten van Nederlandse artiesten kunnen een toegevoegde waarde hebben voor consumenten.' Solleveld vraagt zich wel af hoeveel gebruikers van bijvoorbeeld Spotify de moeite willen nemen om over te stappen naar een nieuwe service, waar ze hun eigen afspeellijsten en radiovoorkeuren opnieuw zullen moeten instellen.



'Wij zien genoeg ruimte voor een sterke nummer twee in de markt. Via Talpa Radio hebben we jarenlange ervaring opgedaan, waardoor we goed weten wat Nederlandse luisteraars willen', zegt directeur Patrick Goldsteen van Juke. 'We focussen ons primair op de ''streaming virgins'', zoals we dit noemen: muziekliefhebbers die de stap naar digitaal streamen nog niet gemaakt hebben.'

'Wij zien genoeg ruimte voor een sterke nummer twee in de markt. Via Talpa Radio hebben we jarenlange ervaring opgedaan, waardoor we goed weten wat Nederlandse luisteraars willen' Patrick Goldsteen