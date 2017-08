Hoeveel streamingabonnementen wil de consument betalen?

Nichevorming lijkt de trend op de streamingmarkt

artikelDisney gaat twee nieuwe streamingdiensten lanceren in Amerika. Een sportkanaal van ESPN in 2018 en een familieplatform voor Disney- en Pixar-films in 2019. Populaire animatiefilms als Frozen, Finding Dory of Vaiana verdwijnen uit het Amerikaanse aanbod van Netflix. In Nederland verandert er voorlopig niets, beweert Netflix, maar het zou niet vreemd zijn als Disney zijn nieuwe streamingdiensten internationaal wil uitbreiden als die in de VS succesvol blijken. Het roept de vraag op: hoeveel streamingabonnementen wil de consument betalen?