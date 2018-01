Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? De Volkskrant zoekt het de komende maanden uit in 'De Voedselzaak'

In ons comfortabele land verliezen we de voedselproblemen in het buurcontinent makkelijk uit het oog, terwijl we er in feite veel mee te maken hebben. Dat zal deze reeks ook belichten. Zonder ingrijpen wordt koffiedrinken straks moeilijker, kan chocola onbetaalbaar worden en blijven Afrikanen - verdreven door armoede of klimaatverandering - aan de poort van Europa rammelen.



Voor u denkt dat het louter ellende wordt: in Afrika wordt al volop gewerkt aan oplossingen. Modernisering van de landbouw, investeringen in irrigatie, duurzame energie, waterbeheersing of klimaatbestendige gewassen. In een serie reportages zullen we die veelbelovende ontwikkelingen laten zien. Maar we staan ook stil bij de keerzijden ervan, zoals milieuschade of strijd om land.