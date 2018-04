Hoe je de uitslag van PSV-Ajax ontduikt en goed interviewen hartstikke moeilijk is

De welverdiende beloning: een zenuwslopende samenvatting. Dachten ze

Zondag was het helemáál een onmogelijke opdracht: het kampioenschap van PSV was trending topic op sociale media; telefoons ondergingen een pushberichten-bombardement; de NOS (!) deed vanaf half zeven live verslag vanuit Eindhoven.



Desondanks slaagde een bewonderenswaardig clubje uitslagontduikers erin om om zeven uur voor de televisie te zitten zonder te weten wat zelfs voetbalhatend Nederland al wist. De welverdiende beloning: een zenuwslopende samenvatting. Dachten ze.



'Goedenavond op de dag waarop de strijd om het kampioenschap beslist is.' Zo opende Tom Egbers de uitzending. 'Dat je de hele dag nieuwsbronnen mijdt om de samenvatting te kijken en dat Tommy Egbers dan direct weggeeft wie er wint', twitterde Floris Pijnenburg boos. Hij was niet de enige. Egbers toonde begrip in het AD en noemde het een uitzondering. 'In alle volgende reguliere uitzendingen met samenvattingen zullen we nooit de uitslag verklappen.' Gelukkig maar.



Gijs Beukers