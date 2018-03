Het succesrecept van WhatsAppgroep We love Poes: kattenfilmpjes voor mannen

Een vriend van mijn vriendin lichtte me op Oudejaarsavond in over dit geheime genootschap

Enkele dagen eerder ben ik toegevoegd aan whatsappgroep 'We love Poes'. Een vriend van mijn vriendin lichtte me op Oudejaarsavond in over dit geheime genootschap. Ik had op dat moment nog geen poes onder mijn hoede, maar vertelde dat ik de zorg over de katten van twee huisgenoten op me zou nemen tijdens hun wereldreis dit voorjaar. De vriend en ik spraken af om tegen die tijd contact met elkaar op te nemen voor mijn inwijding.



De regels van de appgroep hoorde ik toen al van hem en deze week nog een keer voor het geval ik ze vergeten was. Eén: alleen katten. Twee: alleen mannen. Drie: alleen beeld (foto/video) en vier: geen gesprekken. Dat er op mijn video van Odin niet wordt gereageerd is dus geheel zoals het hoort. Maar of ik in de smaak val, weet ik niet. Eenmaal toegevoegd aan de appgroep had ik geen tijd om te observeren. 'Introduceer jezelf met een beeld', had mijn ingewijde vriend me van tevoren aangeraden.



Die middag ontmoeten Odin en ik vijf nieuwe poezen. Benieuwd naar hun baasjes scroll ik door de deelnemerslijst. Op hun profielfoto's lijken de meesten van de 36 mannelijke leden midden twintig tot begin dertig. Een aantal poseert met poes of kat; die van Jan Pieter staat op zijn schouder, net als die van Job. Jory's witte poes ligt op schoot, terwijl ze elkaar aankijken als in Michelangelo's Schepping van Adam.



(De tekst gaat verder onder de foto.)