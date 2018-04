Dat is schrikken. Uw favoriete blad voor de geest is gekrompen. Bezuiniging? Integendeel, het kost onze uitgever juist meer geld.



Omdat we het mooier vinden dan? Ook niet. De reden is even prozaïsch als bizar: het papier is op. Er is plotseling schaarste op de markt, in het artikel van Menno van Dongen in de nieuwskrant leest u waarom. Onze uitgever staat voor dichte deuren.



Ik heb de afgelopen maanden in het bedrijf voorheen ondenkbare zinnen gehoord als 'Wim vraagt zijn vrienden in Parijs, die hebben misschien wat papier over' of 'We hebben een Russische partij op de kop getikt in Zwitserland'. Het lijkt wel oorlog.



Gelukkig hoeven we de krant niet in te krimpen. Maar dan moest wel Sir Edmund zijn krantenpapier eraan geven. Het papier waarop u dit leest, schoot over bij 'een retailer in Duitsland'. Even zwaar en duurder dan ons gewoonlijke papier, maar het voelt anders aan, het glanst (voor de kenners: het is gedrukt in heatset). Onze eigen Persgroep-drukkerij in Lokeren, die dit papier niet kan bedrukken, moet verdragen dat Sir Edmund uit huis is geplaatst, voor ten minste een half jaar, bij de drukker van Volkskrant Magazine.



Omdat het formaat kleiner is, heeft artdirector Lucas van Esch de lay-out aan moeten passen en door het andere formaat krijgt u 10 procent minder woorden. Op de grote zaterdagkrant is dat gemis te overzien, hoop ik. En wie weet gaan we ons nog hechten aan dit papier. Maar dan heb ik u over een half jaar weer iets uit te leggen.



Philippe Remarque, hoofdredacteur