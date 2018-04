Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Twintig jaar cel voor Salah Abdeslam: rechtbank bevindt hem schuldig aan een terroristische moordpoging

Salah Abdeslam, eens de meest gezochte terrorist ter wereld, is veroordeeld tot twintig jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Brussel in maart 2016. Abdeslam is ook de hoofdverdachte in het proces over de aanslagen in Parijs in november 2015, dat vermoedelijk pas volgend jaar begint.



Kunstenaars behoren veel beter te verdienen

Eerlijke beloning voor kunstenaars is ver te zoeken, betoogt acteur Gijs Scholten van Aschat.