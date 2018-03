Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Mooiste verhalen over de Oscars 2018

De metamorfose van Gary Oldman in Darkest Hour, de sociaal-satirische horrorhit Get Out, het meesterwerk Call me by your name en de sensatie Lady Bird: lees hier onze mooiste verhalen over de meest bejubelde films van het afgelopen jaar.



Mijn leven zit vol met meel, lijm, en glitters - en dat is de schuld van YouTube (+)

'Slijm. Zelfgemaakt slijm. Je kunt er blijkbaar niet genoeg van hebben, je kunt er ook niet genoeg van maken, en net als met alle grote kunstvormen zijn er talloze technieken om tot slijm te komen. En die staan allemaal op YouTube', schrijft Aaf Brandt Corstius in haar column.