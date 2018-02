Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

Ahed Tamimi sloeg een Israëlische soldaat. Is ze een heldin of duivel met engelenhaar?

Ze wordt door bewonderaars vergeleken met Jeanne D'Arc en Rosa Parks, maar in Israël zou ze een zware straf kunnen krijgen voor het slaan van een militair. Lastig, want Israël ziet Ahed Tamimi ook als een propaganda-troef van de Palestijnen. (+)



Roger Federer is terug in Rotterdam om oudste nummer 1 van de wereld te worden

In Tennis Plaza in Ahoy volgen bezoekers op grote beeldschermen de gouden race van Ireen Wüst op de 1.500 meter tijdens de Winterspelen in Korea. Maar ook de koningin van het schaatsen staat maandagmiddag in de schaduw van een 36-jarige tenniskoning. Roger Federer is terug in Ahoy om de oudste nummer 1 van de wereld te worden. En dus verdringen de toeschouwers zich op baan 1 om Federer te zien trainen.



Voor een fooi werken in een bloedhete Zaanse wasserij: zo werden deze Syrische vluchtelingen uitgebuit

Vier Egyptische broers lieten vluchtelingen, vooral uit Syrië, voor 4,50 euro per uur werken in een bloedhete wasserij in Zaandam, onder gevaarlijke omstandigheden. De Syriërs sliepen er zelfs. Voor de rechtbank houden de broers vol dat het er vooral 'leuk en gezellig was'. (+)