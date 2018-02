Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vandaag belangrijk

President Trump maakt weg vrij voor publicatie omstreden memo over FBI

President Donald Trump heeft vrijdag groen licht gegeven om de veelbesproken, geheime Republikeinse memo vrij te geven die moet bewijzen dat de FBI en het ministerie van Justitie partijdig hebben gehandeld in het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.



Oud-minister Vermeend over plagiaatzaak: 'Aantoonbare onjuistheden? Dat is uw opvatting'

Willem Vermeend, oud-staatssecretaris en oud-minister voor de PvdA, is in opspraak geraakt omdat hij mede-auteur is van een boek waarin plagiaat zou zijn geconstateerd. In dit interview beantwoordt hij vragen over het boek. 'Wat u vindt moet u zelf weten. Ik sta achter wat ik heb geschreven.'