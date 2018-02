Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

We leven nu in de toekomst (zoals voorspeld in scifi-klassiekers) - is het echt zo somber?

Het is 2018, we leven nú de toekomst van scifi-klassieker Rollerball. En 2019 is het jaar waarin Blade Runner zich afspeelt. Hebben we iets gehad aan al die sombere voorspellingen over ons huidige tijdperk? (+)



Het gaat extreem veel regenen in Nederland - maar dan in de computer

De komende twee jaar valt in de helft van de Nederlandse gemeenten extreem veel regen - in een computermodel. Het is een hulp bij het klimaatbestendig maken van steden. Apeldoorn heeft na zo'n test al extra maatregelen getroffen. (+)



Stop met supermarkten sluiten! Aafs leven staat op zijn kop!

'Ik werk, ik slaap en de rest van mijn tijd breng ik door in de supermarkt. En nu is hij gesloten. Gisteren, toen ik voor mijn tweede bezoekje van de dag aan de deur kwam, hield een jongen in een lichtblauw jasje mij tegen. 'Ik weet ook niet waarom, maar we moeten ineens sluiten'', schrijft Aaf Brandt Corstius. (+)