Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Albert Heijn leert medewerkers dat 'budget'-klant donker is en kroeshaar heeft

Albert Heijn leert nieuwe medewerkers dat 'premium'-klanten blank en hoogopgeleid zijn en dat 'budget'-klanten met een laag inkomen een donkere huid en kroeshaar hebben. De laatsten kopen veel telefoonkaarten, noedels en goedkope huismerken, terwijl de premiums verse sappen en biologische producten kopen.



Noah of Emma? In Zeeland zijn Jan en Johanna de populairste babynamen

Toen Joleen Slager (31) en haar man Jan uit het Zeeuwse Brouwershaven in 2016 in verwachting van een jongetje bleken te zijn, hoefden ze niet lang na te denken over de naam: het zou Jan worden. Zodoende woont Slager nu met twee Jannen in huis. En als de twee opa's op bezoek zijn, dan zitten er zowaar vier Jannen in de woonkamer. De klusjesman - ook Jan - laten we even buiten beschouwing.