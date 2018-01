Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Volkskrant Avond: Zwaarste aardbeving in Groningen in vijf jaar | Anti-Trump is opgestaan: Oprah for President

artikelGoedenavond. Groningen is vanmiddag opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in ruim vijf jaar. De schok had volgens het KNMI een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. En in de VS is de anti-Trump opgestaan. Die is niet blank en blond maar zwart, geen man maar vrouw. Zondagavond verscheen ze in Hollywood en veel Amerikanen reageerden verrukt: Oprah for President! En andere problemen in eigen land: de SGP in Kapelle wil een verbod op loslopende katten. Een kat die naar buiten wil, moet van lijsttrekker Marco Kleppe aan een tuigje.