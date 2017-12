Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

Kerstpakketten belanden steeds vaker op Marktplaats: vrekkig of vindingrijk?

Arme werkgever - heb je zo je best gedaan om een mooi kerstpakket samen te stellen, staat het de volgende dag doodleuk te koop op Marktplaats. Menige baas kan hierover meepraten, want dit jaar is er een levendige handel in kerstpakketten ontbrand. 'We zien al een paar jaar sinterklaascadeaus op onze site verschijnen, maar de hoeveelheid kerstpakketten viel ons dit jaar voor het eerst op', zei een Marktplaats-woordvoerder tegen de NOS.



Volkskrantgeluid: Dit was het jaar van hoofdredacteur Philippe Remarque

Als de krant bij je op de deurmat ploft of als je door de site scrolt, dan zie je soms niet wat voor werk er aan de achterkant nodig is om het nieuws aan de voorkant goed te brengen. Tijd voor een blik achter de schermen. In deze aflevering van het Volkskrantgeluid: hoofdredacteur Philippe Remarque over hoe de Volkskrant zich staande houdt én over spectaculaire vernieuwingen in 2018.



Met het weren van vluchtelingen uit Europa is het 'probleem' niet opgelost

Europa mag de ogen niet sluiten voor leed van vluchtelingen en moet legale routes openen.