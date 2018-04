Het grote publiek wordt wakker: waarom weet Facebook zoveel over mij?

En stromen nog verder...

Het schandaal rond Cambridge Analytica gaat nog een stap verder. Waar Facebook bij bovenstaande scenario's nog kon volhouden dat zijn gebruikers netjes toestemming hebben gegeven, en dat het hooguit nalatig was bij het helder communiceren van zijn privacy-instellingen, is bij Cambridge Analytica sprake van regelrechte datadiefstal. Via een gebruiksonderzoeks-appje kwamen niet alleen de gegevens van degenen die deze app gebruikten in handen van Cambridge Analytica, maar ook die van hun vrienden. Dát is uiteindelijk de bulk van die tientallen miljoenen gebruikers over wie het nu gaat. Facebook verbreekt nu de banden met dit soort bedrijven, want Cambridge Analytica is niet de enige. Dit soort datahandelaren haalt uit alle hoeken gegevens en verbindt die met elkaar. Die van Facebook, maar ook uit andere bronnen.