Het ging nog nooit zo slecht met 3FM. Waar blijven de nieuwe Giel Beelens?

Het marktaandeel van 3FM is lager dan ooit: 3,2 procent. De dalende trend is al langer zichtbaar, maar het is pas vier jaar geleden dat het de succesvolste radiozender van de publieke omroep was, met een marktaandeel van grofweg 10 procent. Begin 2014 was 3FM zelfs even marktleider, dankzij Serious Request, met 12,1 procent.



Dinsdag werd 3FM - het voormalige Hilversum 3 en Radio 3 - zelfs ingehaald door 100% NL. Het is nu de tiende zender van Nederland, ruim achter NPO Radio 2, Radio 1 en Radio 5.