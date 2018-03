Henk Bres als etalagehoer van de PVV, en Ellie Lust zit voorlopig nog bij de politie

Top

Behalve veel goeds hebben we aan de Vara ook Henk Bres te danken. Bres is een voormalige crimineel uit Den Haag die, nadat hij homo's en voetbalsupporters in elkaar had gebeukt, op diverse plekken met pistolen had gezwaaid en anderhalf jaar achter slot en grendel had gezeten, landelijk bekend werd door zijn optreden in het tv-programma Het Lagerhuis.



Sindsdien duikt hij met enige regelmaat op in de publiciteit. Journalist Jan Dijkgraaf, de lulligste niet, schreef een boek waarin Bres tot knuffelbeer werd uitgeroepen.