Hackers slaan toe bij Duitse ministeries: 'geïsoleerde aanval', mogelijk door Russen

Spoeddebat

Als de berichten kloppen, is er sprake van 'een vorm van oorlogsvoering tegen Duitsland Dieter Janecek, de Groenen

Sommige Duitse media beweerden woensdag met stelligheid dat de hackers in elk geval bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens hebben buitgemaakt. Tegenstrijdige berichten verschenen er over een al dan niet geslaagde aanval op het ministerie van Defensie.



Russische cyberspionnen zouden in Duitsland al een jaar bezig zijn met infiltratie, wat eind 2017 werd ontdekt. In dat jaar werd vooral gevreesd dat de Russen probeerden de verkiezingen voor de Bondsdag te beïnvloeden. Een 'golf' van berichten, bedoeld om de verkiezingen te manipuleren, bleef evenwel uit - anders dan eerder in de VS en Frankrijk.



In de Bondsdag wordt vandaag al een spoeddebat gehouden over de cyberaanval, op initiatief van oppositiepartij De Groenen. Die zei sterk te twijfelen aan de eerdere, geruststellende mededelingen van de regering over de veiligheid van het eigen netwerk. Als de berichten kloppen, is er sprake van 'een vorm van oorlogsvoering tegen Duitsland', zei de Groene parlementariër Dieter Janecek.