Grootste muziekdienst ter wereld eindelijk naar de beurs, maar problemen heeft Spotify óók - dit zijn ze

Zelf een muzieklabel

Topman Daniel Ek waagt zich in de documenten rondom de beursgang niet aan plannen rondom het opzetten van een eigen label

Iets eenvoudiger is waarschijnlijker een andere uitweg: Spotify moet zelf een muzieklabel gaan worden. Op die manier is het veel minder afhankelijk van de bestaande labels én kan het besparen op zijn jaarlijks stijgende uitgaven aan rechten. De Zweden kunnen zich hierbij laten inspireren door wat Neflix al langer doet: het uitbrengen van eigen series en films. Deze zogenoemde Originals zijn voor Netflix steeds belangrijker.



'In feite heeft Spotify al een enorme voorsprong', zo schrijft BBC News. 'Dezelfde gegevens die gebruikt worden voor zijn aanbevelingsmechanisme kunnen gebruikt worden bij beslissingen wat voor muziek geproduceerd moet worden.' Met eigen artiesten aan boord zou Spotify in één keer de complete distributieketen beheersen.



Nu nog profiteren vooral andere partijen van de uitmuntende marketingmachine van Spotify. Hoe logisch het Netflix-model ook klinkt, de Zweden zelf houden zich wat dit betreft op de vlakte. Topman Daniel Ek waagt zich in de documenten rondom de beursgang niet aan plannen rondom het opzetten van een eigen label. Maar een passage waarin hij de macht van de oude labels neerzet als iets uit het verleden is veelzeggend. 'Het oude model bevoordeelde bepaalde poortwachters. Artiesten moesten tekenen bij een label. Ze hadden toegang nodig tot een opnamestudio en moesten op de radio worden afgespeeld om succes te boeken.



Tegenwoordig kunnen artiesten hun eigen muziek produceren en uitbrengen.' Ek heeft het over een 'rommelig landschap' van studio's en radio waar Spotify een uitweg kan bieden: via zijn gigantische hoeveelheden data en inzichten kan het artiest en luisteraar rechtstreeks tot elkaar brengen. Dat klinkt - en dat is - heel democratisch. Maar de grote vraag is hoeveel tijd Spotify heeft om deze gewenste afbrokkelende macht te aanschouwen.