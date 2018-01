Gratis apps luisteren stiekem mee met de microfoon - en daar heeft u zelf toestemming voor gegeven

Zodra een game gespeeld wordt, gaat de microfoon stiekem aan en wordt er meegeluisterd

Niet per se naar wat u bespreekt met geliefden, de hond en uzelf, maar wat er uit de speakers van de televisie komt. Zodra een game gespeeld wordt, gaat de microfoon stiekem aan en wordt er meegeluisterd. Zo kan achterhaald worden welke tv-commercials er voorbijkomen, en krijgt de gamer op basis daarvan op maat gesneden advertenties voorgeschoteld. Sommige van deze apps (er zijn er naar schatting een stuk of duizend) blijken ook te luistervinken als de telefoon in de broekzak zit. Een enkele game voor kinderen spioneert ook. Gezellig.



De benodigde technologie wordt aangeboden door het bedrijf Alphonso. Dat zich kranig verweerde tegenover The New York Times door te stellen dat gebruikers heus wel wisten dat ze werden afgeluisterd, omdat ze zelf toestemming hadden gegeven voor het gebruik van de microfoon. In de praktijk gaat dat zo: u downloadt de game, start hem op, waarna de vraag verschijnt: mag ik uw microfoon gebruiken? U zegt ja, want u wilt nu weleens dat spel spelen. En dat is het dan. U hebt toestemming gegeven om te worden afgeluisterd. Hartstikke duidelijk.