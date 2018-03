Google zoekt betere relatie met media, investeert 244 miljoen in ondersteuning digitale journalistiek

Terughoudend

Belangenverenigingen reageren terughoudend. 'Nieuwsbedrijven kunnen wel degelijk iets hebben aan dit initiatief', zegt directeur Tom Nauta van NDP Nieuwsmedia, dat onder meer dagbladen, tijdschriften, persbureaus en websites vertegenwoordigt. 'Maar we kunnen dit nieuws niet los zien van de politieke situatie in Brussel.'



Woensdag zal de Europese Commissie waarschijnlijk voorstellen dat grote internetbedrijven als Google voortaan omzetbelasting betalen in het EU-land waar hun gebruikers zitten. Over het percentage is nog discussie; naar verwachting wordt dit 3 procent. Tot nu toe betalen techbedrijven in de EU alleen winstbelasting in het land van hun Europese hoofdkantoor. In de rest van de lidstaten dragen ze geen belasting af. Googles hoofdkantoor is in Londen.