Google, Facebook en Netflix moeten heffingen betalen, vindt ook NPO: 'Laat ze bijdragen aan Nederlandse culturele sector'

'Als Netflix hier geld verdient, is het niet onredelijk om dat hier te besteden', zegt scenarist en regisseur Frank Ketelaar. Het quotum, waarmee Netflix en Amazon zouden worden verplicht een bepaald percentage Nederlandse titels aan te bieden, vindt hij een minder goed idee. 'Dat voelt een beetje door-de-strot-duwerig aan. Je moet zorgen dat je goede dingen maakt, dan komen de kijkers vanzelf. Maar dan moet je daar wel de middelen voor krijgen', aldus Ketelaar.



De VVD ziet niets in een quotum. 'Bedrijven bepalen zelf waar ze in willen investeren, het is niet wenselijk om ze een verplichte bijdrage op te leggen', vindt Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz. 'Het is ook heel raar dat je ze aan de ene kant verplicht te investeren in Nederlandse producties en aan de andere kant verplicht een bepaald percentage van deze producties af te nemen.'



D66-Kamerlid Sneller noemt quota 'een heel bot middel dat in de praktijk ook nog eens moeilijk te handhaven is.' Wel hoopt hij dat het advies ertoe leidt dat Netflix belooft een bepaald bedrag te investeren in Nederlandse producties.