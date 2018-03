Giel Beelen met zijn smakeloze treitergeintjes en de NOS in een dansschool

Flop: Giel Beelen

Singer-songwriter Tim Knol houdt niet van smakeloze treitergeintjes, zoveel is duidelijk. Toen zangeres Maan in november van schrik begon te huilen nadat ze bij wijze van grap tijdens een live-optreden bij Radio 538 was overvallen door een blote man, reageerde Knol woest op Twitter.

Dat was Veronica-dj Giel Beelen kennelijk niet vergeten. Donderdag nodigde hij Knol uit in zijn studio voor een live-optreden. Na een preek over zijn boze tweet destijds ('je mag dit zeggen, maar je wist niet dat Frank en Maan een traditie hebben met elkaar fucken tijdens optredens') mocht Knol zijn liedje zingen - om vervolgens ook 'verrast' te worden door een halfnaakte vrouw.



Knol kapte de strip-act af, liep rustig de studio uit en kwam even later terug om zijn spullen op te ruimen. 'Hier heb ik geen zin in, we gaan', instrueerde hij kalm zijn band nadat Beelen de bandleden nog even voor 'motherfuckers' had uitgemaakt en Tim Knol 'onsportief' had genoemd.



Tegenover de bassist verklaarde Beelen waarom hij zo boos was over Knols mening over het Radio 538-incident: 'Als je niet weet waar het over gaat, dan moet je gewoon je bek houden.'



Duidelijk. En wie geen goede grappen kan verzinnen, moet misschien maar eens stoppen met proberen.