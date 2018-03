Giel Beelen kopieert grap met stripper om zanger Tim Knol te sarren. Die beent weg: 'Ik ben te oud voor deze ongein'

Smerig en belachelijk

Tijdens de Veronica-uitzending komt Giel Beelen nog even terug op het incident. Hij vindt dat Knol veel te heftig had gereageerd en had daarom getwijfeld of hij hem überhaupt wel moest uitnodigen in de radioshow. 'Ik dacht: shut the fuck up, je weet helemaal niet waarover het gaat', zegt Beelen. 'Als ik er had gestaan was ik echt weggelopen. Ik vond het smerig en belachelijk', reageert Knol. Giel benadrukt vervolgens dat Knol 'blij mag zijn dat hij nu in de uitzending mag optreden'. 'Ik ben ook heel blij dat je geen stripper hebt ingehuurd, want ik was er toch een beetje bang voor', grapt de zanger dan nog.