Getroffen door het dataschandaal van Facebook? Zo check je nu al of dat het geval is

Geleidelijk

Daarnaast krijgen de getroffen mensen een bericht bovenaan hun timeline als ze tot de 90 duizend getroffenen horen. Facebook zal die berichten komende dagen geleidelijk versturen, zo zegt een woordvoerder. Ze kan niet zeggen hoeveel Nederlanders al daadwerkelijk zo'n bericht hebben gekregen.



Wie niet wil wachten op zo'n bericht en benieuwd is of hij tot de mensen behoort wier gegevens in handen van Cambridge Analytica zijn gekomen, kan echter nu al controleren of dat het geval is. Mocht dat zo zijn, dan ziet degene ook om welke gegevens het precies gaat.



Hiervoor is wel een omweg nodig: de gebruiker moet in het Help Center van Facebook de taal op het Engels zetten en dan zoeken naar Cambridge Analytica. Hierna verschijnt de mededeling of de gebruiker, of een van zijn Facebookvrienden, gebruik heeft gemaakt van de app This is your Digital Life.