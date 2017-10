Gerry van der List houdt hysterisch rechts een spiegel voor en Andre van Duin blijft hangen in oubollige gewichtsslapstick

We zagen de jury al zonnebadend bij het zwembad en zondag stapten ze met een zwemvest aan in een roeiboot. Hoewel Robèrt en Janny allebei geen killerbody hebben, is alleen zij tijdens de intermezzo's met Van Duin doelwit van zijn makkelijke, oubollige en steeds terugkerende gewichtsslapstick. 'Janny, hoe is het met je dieet?' Of: 'Ik sta hier naast de Heel Holland Bakt-tent. Oh nee, het is Janny.'



Janny lacht erom, maar eigenlijk is Van Duins modderfiguur natuurlijk best om janken.



Gidi Heesakkers