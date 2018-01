Gerrit Hiemstra bleef nuchter als altijd en Rob Mulder had 'zijn knalwerk weer in huis'

Flop

Het plichtmatige jaarlijkse vuurwerkdebat was weer voorbij, maar de grootste klapper kwam pas na de jaarwisseling. Een item van RTV Noord over illegaal vuurwerk in Groningen stortte ineen als een gebouw dat gecontroleerd tot ontploffing wordt gebracht. 'Ik ben nu onderweg naar een handelaar in illegaal vuurwerk', zei verslaggever Rob Mulder stoer achter het stuur. 'Ik ben benieuwd hoe het verloopt.' In het filmpje liet Mulder een legale vuurwerkhandelaar, van Westra Vuurwerk, reageren op een anonieme man die hem, met vervormde stem, een Cobra en een Shell aanbood, levensgevaarlijk spul. 'Niet doen', adviseerde Westra.



Gronings stadsblog Sikkom.nl, dat met onder meer Vindicatscoops al een tijd op oorlogspad is, had iets opmerkelijks gespot in het filmpje: de legale en de illegale handelaar hadden dezelfde trui aan, met het logo van Westra Vuurwerk. Westra bekende dat hij beide handelaren was: 'Het was toneel.' Later bleek niet alleen dat freelancer Mulder het illegale vuurwerk zelf had meegenomen, hij had ook een gratis vuurwerkpakket ter waarde van 139 euro gekregen van Westra, in ruil voor een foto op zijn Facebooktijdlijn: 'Ik heb mijn knalwerk weer in huis!' Aan een extern onderzoek van RTV Noord weigerde hij medewerking. Het was al met al niet fraai van Mulder, maar acteren kan hij.



Haro Kraak