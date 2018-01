Geen vaste zendtijd meer voor Powned (en daar is de omroep zelf ook blij mee)

Verplicht

Je kunt 's avonds Pauw of Jinek niet aanzetten of we zitten erin Voorzitter Dominique Weesie

Omroepen zijn wettelijk verplicht om programma's voor televisie en radio te maken. Dat is tegen de wens van PowNed, dat in het jaarverslag van 2016 schreef dat het binnen vijf jaar van tv wilde verdwijnen en zich compleet op internet wilde richten. 'Daar zit onze doelgroep, de jongeren', aldus Weesie.



De afgelopen jaren verschenen nauwelijks PowNed-programma's op tv. Deze krant becijferde afgelopen augustus dat de omroep van Weesie in 2016 22 uur aan tv en 10 uur aan 'web only'-filmpjes maakte. Omroep WNL zond tien keer zoveel uit, terwijl het verschil in subsidie lang niet zo groot is: PowNed ontving 3,8 miljoen, WNL 7,2 miljoen.



Weesie: 'Wij kunnen geen programma's maken van een uur, we zitten in het laatste deel van de avond.' Volgens hem doet PowNed genoeg. 'Je kunt 's avonds Pauw of Jinek niet aanzetten of we zitten erin. Dat neemt niet weg dat het altijd beter kan.'