Friezen boos: Leeuwarden wil als Culturele Hoofdstad de folklore ontstijgen, maar tv-uitzending helpt niet mee

'Aanfluiting'

De reacties op de fragmentarische uitzending waren niet mals. Een 'aanfluiting' en een 'Frits Sissing-show', mokten twitteraars. Ook oud-Oerel-directeur Joop Mulder had er geen goed woord voor over. 'In Hilversum snapt men er duidelijk niets van.'



Als climax zong Nynke Laverman het officiële Culturele Hoofdstadlied Sies oere thús (Zes uur thuis). De van oorsprong Friese zangeres was zelf na afloop hevig ontroerd. Maar wat nu de gedachte achter het lied was - zelfs de ondertiteling bracht geen uitkomst. 'Moeten de Friezen om zes uur thuis zijn?', vraagt recensent Van Schaik zich af.



De uitzending begon in ieder geval niet om 18 uur, maar moest wachten op kijkcijferkanon Wie is de mol. Veel van de bijna 2,5 miljoen kijkers van dat programma zapten na afloop weg. Bij de beelden uit Leeuwarden bleven 847 duizend kijkers hangen.



In de provinciehoofdstad zelf, waar zo'n 35 duizend bezoekers de aftrap in levende lijve meemaakten, was het enthousiasme beduidend groter. 'Dit was fantastisch', zei Jan de Vries uit Oude Bildtzijl tegen de Leeuwarder Courant, nadat het jubeljaar met het beieren van kerkklokken in de hele provincie was ingeluid. 'We hebben een hoop gezeur gehad. Nu moeten we met zijn allen de schouders eronder zetten.'



