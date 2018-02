Freddie van Freddie's BBQ Joint is niet meer: House of Cards-acteur Reg E. Cathey overleden

Cathey werd in Alabama geboren in een militair gezin, met een vader die veteraan was uit drie oorlogen (de Tweede Wereldoorlog, Korea en Vietnam). Hij bracht zijn jeugd door op het Duitse platteland, waar zijn vader was gelegerd. Op zijn 14de keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij theater studeerde aan de Universiteit van Michigan en de Yale School of Drama.



Na wat kleine rollen in televisie-series begon hij op te duiken in grote films: in 1994 in The Mask (met Jim Carrey) en een jaar later als de lijkschouwer in Seven van David Fincher.



'Een van de fijnste mensen met wie ik lange dagen op een set heb doorgebracht', schreef David Simon op Twitter, nadat het overlijden van Cathey bekend was geworden.