Facebook past tijdlijn ingrijpend aan: minder clickbait en nieuws, meer vrienden en familie

In een bericht op zijn eigen Facebook laat Mark Zuckerberg er geen misverstand over bestaan: zijn bedrijf is de laatste jaren doorgeschoten bij het voorrang geven van bedrijven en nieuwsmedia. Het evenwicht is daardoor zoekgeraakt volgens Zuckerberg: de lijsten van Facebook-gebruikers worden gedomineerd door video's en berichten van commerciële partijen. Berichten van vrienden en familie sneeuwen daardoor onder. Dat moet anders: in het vervolg zullen die laatste prominenter zichtbaar zijn.



De ingreep komt niet uit de lucht vallen. Facebook ligt de laatste tijd flink onder vuur. Met name na de Amerikaanse verkiezingen heeft Zuckerberg zich constant moeten verdedigen op de kritiek dat zijn netwerk een grote rol heeft in het verspreiden van nepnieuws. Het woord 'nepnieuws' noemt Zuckerberg in zijn post niet, maar het is duidelijk dat de ingreep hier mede door ingegeven is. Tot nu toe heeft Facebook, ondanks zijn beloften, te weinig gedaan, zo luidt de kritiek.