Facebook en Google worden nog grotere concurrent voor nieuwsmedia

Het jongste schot in deze strijd is gelost door Facebook, dat een proef heeft aangekondigd waarbij gebruikers gaan betalen voor hoogwaardig nieuws. Bezoekers mogen tien gratis artikelen lezen. Daarna moeten ze per artikel afrekenen of een abonnement afsluiten. Het idee voor een dergelijk tolpoortje is afgekeken van Amerikaanse kranten als The New York Times en in Nederland Het Financieele Dagblad.



Het experiment wordt uitgevoerd met Instant Articles, nieuwsartikelen die door kranten, tijdschriften en andere conventionele media bij Facebook online worden gezet in een opmaak die beter past bij het bekijken van content op smartphones en tablets. Facebook introduceerde Instant Articles in 2015 als een mogelijkheid voor uitgevers om beter te verdienen aan hun materiaal. Voor Facebook zitten er ook voordelen aan: Instant Articles laden sneller en bezoekers worden niet langer weggeleid naar de websites van kranten en omroepen. Gebruikers blijven 'hangen'.