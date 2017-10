Extralekker is ambitieus en bedient de verwende eter, met meelwormen bijvoorbeeld

In Extralekker nummer 11 staat een recept voor pasta all'entomofagia, met een warme aanbeveling: 'Ga zelf aan de slag met deze goedgevulde pasta met verse meelwormen!' Voor een bruine boterham met kaas of aardappels, vlees en groente kun je niet terecht in deze loot aan de stam van restaurantgids Lekker. Hier is het meeste eten exclusief en bijzonder en heet een kroket croquet, zoals in de reportage over de beroemde Amsterdamse banketbakkerij Holtkamp. Want: 'Kroket vinden we te gewoontjes.'



Het geheim van een goede croquet/kroket, zo leren we, is het krokante korstje.